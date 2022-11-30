Боротьба українців з іранськими дронами та чим напад росії подібний до Голодомору. Провідні медіа світу про війну 29 листопада

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«Бабель»

Великий матеріал про миколаївських мисливців за дронами опублікувало видання The Washington Post. Поки Україна чекає від союзників сучасні засоби протиповітряної оборони для боротьби з великими ракетами і компактними дронами, основне завдання із захисту українських міст та об’єктів інфраструктури від іранських Shahed-136 лягає саме на ці мобільні групи численністю до шести людей у кожній. Зараз вони більш активні на півдні, звідки росіяни здебільшого запускають дрони-камікадзе. І саме вночі, тому що переважну більшість «шахідів», які росія запускає вдень, українці вже навчилися легко збивати. Найпоширеніша зброя «мисливців» ― автомати. Щойно стає відомо про запуск ― на планшетах бійців видно рух дрона. Вони займають попередньо обладнані позиції, розміщені так, щоб від пострілів постраждало якнайменше цивільних ― і починають стріляти в небо. Це навіть гарно, зізнається кореспондент видання, коли в небі видно тисячі маленьких спалахів. Вогонь іноді настільки інтенсивний, що складно визначити, яка саме мобільна група збила дрон. Однак важливіше, що більшість збивають. Зараз росіяни використовують Shahed-136 менш активно: за повідомленням британської розвідки, вони у кремля майже закінчились. Однак про наступні поставки вже є домовленість, як і про будівництво заводу з виробництва дронів у росії. І врешті-решт, під схожими атаками може опинитись будь-яка країна, адже використання дешевих дронів-камікадзе показало свою ефективність. Тож важливо допомогти Україні в боротьбі з ними, паралельно вдосконалюючи відповідні засоби ППО, пише видання з посиланням на українських військових.

А популярне в американських владних колах видання The Hill опублікувало колонку директора Центру оборонних концепцій на технологій Браяна Кларка й старшого наукового співробітника інституту Хадсона Тімоті Волтона про те, чим США можуть допомогти Україні в боротьбі проти дронів та ракет і чому важливо зробити це просто зараз. Останній їхній аргумент простий: дрони й крилаті ракети, які б’ють по критичній українській інфраструктурі, зараз є головними ворогами українців. Наземні сили росіян показали свою неефективність ― навіть після масштабної мобілізації ситуація на фронті розгортається для кремля негативно. А от вивести з ладу українську енергосистему, як і мережі газопостачання чи водоочисні станції, вони можуть. Тоді як у США є чимало засобів протиповітряного захисту, які були б ефективними проти таких цілей і які Пентагон через їхній вік готується списати. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM, яких на складах американських військових є сотні. Так само готуються до списання дрони MQ-1 та MQ-9 ― і вони також могли б принести користь Україні в її боротьбі з ракетними обстрілами. «Так, українці навчилися збивати 75―80% запущених дронів та ракет. Це чудовий показник, ― пишуть автори колонки. ― Однак у справі протиповітряної оборони будь-який показник, менший за 100%, є замалим. Ворог все одно завдає шкоди, і вона все одно істотна. Тому треба допомогти українцям якнайшвидше і всім, чим ми можемо».

Паралелі між Голодомором і теперішньою війною проводить американське видання NPR. Журналіст видання побував у Музеї Голодомору, який зараз через вимкнення електрики працює за рахунок генераторів. Однак виставка діє, сотні книжок про штучний організований москвою голод доступні для читання й дослідження ― і з них сучасні українці інколи вперше дізнаються про своїх рідних, загиблих у часи Великого Голоду, пише видання. Українське керівництво теж порівнює сучасну війну з подіями 1932―1933 років. Голоду передувала війна ― тоді силу українців чинити опір намагалися знищити зброєю. Коли не вдалося, обрали інструментом голод. Зараз же, запевняє український президент Володимир Зеленський, росія тероризує голодом весь світ, блокуючи експорт українського зерна. Якщо не зупинити путіна зараз, він стане Сталіним XXI століття, цитує президента NPR. Кореспондент видання поспілкувався з відвідувачами музею: багато хто з них має втрати і в цій війні. Бабуся 44-річного Романа Ващенка розповідала, що вижила в заблокованому більшовиками селі лише завдяки тому, що мала корову. Багатьом із її рідних пощастило менше. Зараз у Ващенка росіяни вбили сестру та її чоловіка, двоє дітей лишилися сиротами. В іншої відвідувачки музею, 37-річної Ірини Копальової, дідусь вижив під час Голодомору лише тому, що його тато був шахтарем і щодня приносив додому сто грамів хліба. Зараз потрясіння Ірини здебільшого світоглядні. Почувши перші вибухи в лютому, її шестирічна донька одразу зрозуміла, що напала росія. І спитала: «Мамо, чи варто мені тепер говорити російською?».