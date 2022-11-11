На плаформі UNITED24 почався збір на флот морських бойових дронів

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Україна почала збір коштів на флот морських бойових дронів через платформу UNITED24.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві заявили, що головна задача майбутнього безпілотного флоту — захистити акваторії українських морів та міст від російських кораблів, які запускають крилаті ракети.

«Морські дрони вже показали вражаючий результат на фронті — атакували російський флот у Севастополі та вразили три російські кораблі. Це перша морська атака в історії, яка була здійснена виключно безпілотними засобами», — додали у міністерстві.

Також відмосвто зазначає, що президент Володимир Зеленський оголосив про формування спеціального морського флоту. Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість одного — 10 млн гривень. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

Мінцифри не вказує назву дронів, але у своєму відео використовує кадри атаки дронів на кораблі Чорноморського флоту росії 29 жовтня.

Що це за безпілотні апарати?

У коментарі «Бабелю» у Мінцифри розповіли, що контрактують дрони у засекреченого українського виробника. Сама розробка також секретна. У відомстві додали, що вказані морські дрони можуть вести дальню розвідку, супроводжувати та підтримувати бойові кораблі, конвоювати торговельні судна, а також коригувати вогонь і проводити самостійні атаки.