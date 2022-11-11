На плаформі UNITED24 почався збір на флот морських бойових дронів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Україна почала збір коштів на флот морських бойових дронів через платформу UNITED24.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
У відомстві заявили, що головна задача майбутнього безпілотного флоту — захистити акваторії українських морів та міст від російських кораблів, які запускають крилаті ракети.
«Морські дрони вже показали вражаючий результат на фронті — атакували російський флот у Севастополі та вразили три російські кораблі. Це перша морська атака в історії, яка була здійснена виключно безпілотними засобами», — додали у міністерстві.
Також відмосвто зазначає, що президент Володимир Зеленський оголосив про формування спеціального морського флоту. Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість одного — 10 млн гривень. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.
Мінцифри не вказує назву дронів, але у своєму відео використовує кадри атаки дронів на кораблі Чорноморського флоту росії 29 жовтня.
Що це за безпілотні апарати?
У коментарі «Бабелю» у Мінцифри розповіли, що контрактують дрони у засекреченого українського виробника. Сама розробка також секретна. У відомстві додали, що вказані морські дрони можуть вести дальню розвідку, супроводжувати та підтримувати бойові кораблі, конвоювати торговельні судна, а також коригувати вогонь і проводити самостійні атаки.
- 29 жовтня окупанти заявили, що кораблі Чорноморського флоту в Криму зранку «відбили атаку безпілотників». Міноборони рф звинуватило в цьому бійців 73-го спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Оперативне командування «Південь» і Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубєц», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва».
- Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубєц».
- Волонтерська група GeoConfirmed проаналізувала атаку дронів і заявила, що вони вразили щонайменше три кораблі Чорноморського флоту рф. Серед них — «Адмірал Макаров».