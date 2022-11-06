«Ситуація контрольована». У КМДА прокоментували інформацію про повну евакуацію киян у разі тотального блекауту

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Assosiated Press

У Києві ситуація контрольована і наразі немає причин говорити про тотальну евакуацію жителів столиці.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Київміськадміністрації Роман Ткачук.

Він пояснив, що в межах підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання.

«Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. Для нас важливо уникати паніки та дезінформації, тому, вкотре прошу ЗМІ не маніпулювати інформацією», — підкреслив Ткачук.

Він додав, що міська влада робить все, аби мінімізувати для мешканців наслідки постійних атак росії на обʼєкти критичної інфраструктури. У кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у разі надзвичайних ситуацій взимку. Вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів Ці пункти обладнають всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги.