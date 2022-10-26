Уряд США отримав дві системи ППО NASAMS від виробника. Невдовзі вони приїдуть в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS.
Про це директор компанії Грег Хейс розповів CNBC.
За його словами, дві системи ППО компанія передала уряду кілька тижнів тому — NASAMS будуть розгорнуті в Україні найближчим часом.
«Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти [удосконаленою ракетою класу «повітря — повітря» середньої дальності AIM-120] і може збивати в небі все — від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів», — додав Хейс.
- NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах. 27 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що процес підготовки передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS триває, а Україна очікує від США дві батареї — це 16 установок для запуску ракет.
- 11 жовтня Білий дім заявив, що США прискорюють доставку двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS до України.