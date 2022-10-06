Росія випустила 7 ракет по багатоповерхівках Запоріжжя, є загиблі
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- Ангеліна Шеремет
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Росія завдала семи ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя, загинули щонайменше дві людини.
Про це вранці 6 жовтня повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Одна жінка загинула, ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків досі перебуває щонайменше пʼятеро людей.
Багато людей з-під завалів дістали, серед них трирічна дівчинка, її госпіталізували. На місці подій триває рятувальна операція.
Оскільки рятувальники розбирають завали, у Запоріжжі перекрили рух за наступними маршрутами:
- від проспекту Маяковського до вулиці Южноукраїнської на Соборному проспекті;
- від вулиці Гагаріна до вулиці Южноукраїнської на Соборному проспекті;
- по вулиці Перемоги від бульвару Шевченка до вулиці Нижньодніпровської.