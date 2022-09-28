Сенат США схвалив виділення понад $12 мільярдів для України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ben Schumin / Flickr
Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування для уникнення урядового шатдауну, який передбачає і допомогу Україні на $12,4 мільярда.
Про це пише The Hill.
Законопроєкт дозволить фінансувати уряд до 16 грудня, що дасть час законодавцям домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік.
У проєкті закону також закладено $3 мільярди на військову допомогу, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичною підтримкою; $1,5 мільярда — на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; $2,8 мільярда — на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.
Тепер за законопроєкт мають проголосувати в Палаті представників США, перш ніж він піде на підпис президенту Джо Байдену.
- 2 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити $11,7 мільярда для військової та фінансової підтримки України. Запит на надзвичайне фінансування також включатиме $2 мільярди для «усунення впливу війни росії в Україні на постачання енергоресурсів до США».