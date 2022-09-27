Що у світі писали про війну в Україні 26 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Про недостатню підтримку України з боку Німеччини та Франції в есеї на Politico пише професор Військового коледжу армії США Джон Дені. Зважаючи на оголошену рф мобілізацію, Захід має збільшити допомогу Україні, щоб вона могла розширити досягнення і укріпити оборону до того, як рф залучить додаткові сили, пише Дені. Однак, вважає автор, найпотужніша економіка і найбільша армія континенту не докладають достатніх зусиль для допомоги Києву. Хоча президент Макрон і канцлер Шольц із перших днів повномасштабної війни визнали серйозність ситуації, їхні дії не відповідають риториці, йдеться в есеї. Німеччина кілька місяців тягнула з наданням обіцяної техніки, яку інші партнери України надавали набагато швидше. Франція, схоже, досі сподівається зберегти відносно нейтральну позицію і скорочує свою допомогу: Париж надіслав Києву ще менше обладнання, ніж Берлін, пише Дені. Німеччина намагається змінити курс, якого країна дотримувалася пів століття, та ці зміни відбуваються повільно й наражаються на опір. Франція ж, на думку автора, не пробує міняти курс, а продовжує спроби зайняти «золоту середину» між росією та Заходом у гонитві за відродженням французької величі. Ймовірно, війна триватиме ще місяці, якщо не роки, тому у Франції та Німеччини є шанс реабілітуватися й почати підтримувати Україну так, як це роблять США, Велика Британія, Польща та інші союзники, підсумовує експерт.

The New Yorker опублікував есей Антонії Гітченс про українську військову Ярину Чорногуз, яка приїхала на ротацію до США, щоб лобіювати ширшу допомогу Україні. 27-річна Чорногуз ― у військовій формі, з сережкою в носі і татуюванням змії на плечі ― приїхала до Нью-Йорка після 13 місяців на фронті. Військова виконує різні завдання: вона і операторка дрона, і медик, і водійка машини на псевдо «Циганський король». Її чоловік Петро, який також воює у тій же частині, попросив Чорногуз привезти йому зі Штатів цигарок Marlboro. Ярина та три інші військові приїхали до Америки, щоб зустрітися з Конгресом і попросити про збільшення кількості HIMARS, бронетехніки, ракет великої дальності і систем ППО. З собою вони привезли «сувеніри» ― уламки збитих російських танків, пише видання.

The Wall Street Journal пише про вартість повномасштабного російського вторгнення в Україну для світової економіки. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) провела підрахунки, за якими оцінює збитки втраченого через війну виробництва у $2,8 трильйона. Що стосується прогнозів щодо окремих зон на 2023 рік, то за нового прогнозу економіка Німеччини скоротиться на 0,7%, а економіка єврозони зросте на 0,3%. Якщо ціни на енергоносії знову зростуть, ситуація погіршиться. Це може статися, якщо взимку буде дефіцит енергії, а щоб зменшити ризик, ОЕСР рекомендує скоротити споживання енергії на 10—15%, йдеться у статті. За цим же прогнозом, економіка США зросте лише на 0,5%. Китай помірно відновлюватиметься після пандемії, та все одно показники зростання на 2023 будуть найнижчими з 1970-х років за винятком років COVID-19 і, відповідно до оцінок, у 2022 році становитимуть 3,2%.