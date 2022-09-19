Війська росії обстріляли Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від ядерних реакторів
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- Анна Холоднова
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Wikimapia
О 00:20 19 вересня російська армія атакувала ракетами промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції.
Про це повідомили в «Енергоатомі».
Лише за 300 м від ядерних реакторів стався потужний вибух. Ударна хвиля пошкодила будівлю АЕС та розбила понад 100 вікон. Через обстріл відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також припинили працювати три високовольтні лінії електропередачі.
Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Працівники АЕС не постраждали.
- Південноукраїнська атомна електростанція розташована на лівому березі річки Південний Буг поблизу міста Южноукраїнська у Миколаївській області.