Війська росії обстріляли Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від ядерних реакторів

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О 00:20 19 вересня російська армія атакувала ракетами промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Лише за 300 м від ядерних реакторів стався потужний вибух. Ударна хвиля пошкодила будівлю АЕС та розбила понад 100 вікон. Через обстріл відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також припинили працювати три високовольтні лінії електропередачі.

Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Працівники АЕС не постраждали.