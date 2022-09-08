В Україні відтепер завдяки «Дії» можна одружитись, якщо забули паспорт вдома

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У державних органах реєстрації актів цивільного стану зʼявилась нова функція — шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку «Дія».

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило 8 вересня.

Відтепер українці в органах ДРАЦС під час замовлення та отримання послуг, зокрема й одруження, можуть показати електронний паспорт у застосунку «Дія» та поділитися цифровою копією документа.

Для того, щоб поділитися копією паспорта, необхідно:

відкрити паспорт у застосунку «Дія»;

натиснути на нього й обрати штрих-код;

працівник може зісканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку «Дія».

Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції — підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних. Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити «Дію» до останньої версії.