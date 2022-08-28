У Тернопільській області зійшли з рейок вагони. Рух усіх поїздів львівського напрямку обмежено

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«Укрзалізниця» повідомила про аварію на залізниці у Тернопільській області. З рейок зійшли вантажні вагони на дільниці Підволочиськ — Максимівка, через що рух усіх поїздів львівського напрямку тимчасово обмежено.

Через аварію змінено маршрут пасажирських рейсів № 706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів), № 120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне) та № 55 Київ — Ясіня.

Приміські рейси № 6207/6208 прямуватимуть тільки до Максимівки замість Підволочиська.

Обмежено рух усіх потягів львівського напрямку на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина. Низка вечірніх потягів прямуватиме маршрутом через Бердичів, Шепетівку і Здолбунів. Вони затримаються.