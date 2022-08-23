У «днр» повідомили про обстріл будівлі «адміністрації» ватажка дениса пушиліна
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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vk.com
Окупанти у Донецькій області повідомили, що нібито українська артилерія вдарила по адміністрації «голови днр» дениса пушілина.
Снаряд прямо влучив у фасад будівлі, також постраждало праве крило та верхній поверх, у самій будівлі почалася пожежа.
Сам пушилін внаслідок удару нібито не постраждав і «перебуває в безпечному місці».
Пізніше пушилін вийшов із відеозвернення, в якому повторив наратив про «злочини українського режиму».