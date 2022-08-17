В Україні стартував Нацвідбір на Євробачення-2023. Цього року організатори змінили підхід до складу журі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Організатори почали приймати заявки на участь у Національному відборі на конкурс «Євробачення». Прийом заявок триватиме до 15 жовтня 2022 року.
Про це повідомляє «Суспільне».
Уже в грудні цього року ми дізнаємося, хто представить Україну на «Євробаченні-2023» у Великій Британії. Підготовка до конкурсу стартувала влітку вперше в історії.
Організатори змінили підхід до журі. Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для конкурсу «Євробачення» цього разу визначатимуть українці. «Суспільне» проведе онлайн-голосування, щоб визначити тих, хто даватиме професійну оцінку виступам конкурсантів.
Офіційним музичним продюсером Нацвідбору стане Дмитро Шуров (Pianoбой).
До конкурсу традиційно допускатимуть сольних виконавців або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі у Нацвідборі. Виконавцям має бути від 16 років. Максимальна кількість людей у гурті — до шести, а пісня має звучати не довше 3 хвилин. Мова пісні може бути будь-яка, крім російської.
Пісню обовʼязково виконувати наживо. Фонограма може містити записаний беквокал. Записувати основний вокал або інший вокал, що допомагатиме оригінальному голосу учасника, заборонено. Також учасники мають особисто брати участь у прослуховуванні.
Фінал Національного відбору на «Євробачення-2023» відбудеться в Києві у грудні. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі «Суспільного». Далі переможець Нацвідбору має укласти договір про участь у конкурсі.
- 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це була третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му.
- 17 червня Європейська мовна спілка заявила, що «Євробачення-2023» проведуть не в Україні. Сама ж Україна була не згодна з цим рішенням і вимагала перемовин. Один із варіантів країни для конкурсу розглядали Велику Британію, оскільки її представник посів друге місце.
- У липні Європейська мовна спілка, телерадіокомпанії «Суспільне» і BBC остаточно домовились про місце проведення конкурсу.«Євробачення-2023» відбудеться у Великій Британії, яка посіла друге місце.
- Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення» разом із так званою великою пʼятіркою країн — Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, вони фінансово підтримують захід і автоматично проходять у фінал.
- 12 серпня Британська телерадіомовна корпорація оголосила шортліст міст, які запропонували для проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2023».