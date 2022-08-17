В Україні стартував Нацвідбір на Євробачення-2023. Цього року організатори змінили підхід до складу журі

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Організатори почали приймати заявки на участь у Національному відборі на конкурс «Євробачення». Прийом заявок триватиме до 15 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє «Суспільне».

Уже в грудні цього року ми дізнаємося, хто представить Україну на «Євробаченні-2023» у Великій Британії. Підготовка до конкурсу стартувала влітку вперше в історії.

Організатори змінили підхід до журі. Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для конкурсу «Євробачення» цього разу визначатимуть українці. «Суспільне» проведе онлайн-голосування, щоб визначити тих, хто даватиме професійну оцінку виступам конкурсантів.

Офіційним музичним продюсером Нацвідбору стане Дмитро Шуров (Pianoбой).

До конкурсу традиційно допускатимуть сольних виконавців або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі у Нацвідборі. Виконавцям має бути від 16 років. Максимальна кількість людей у гурті — до шести, а пісня має звучати не довше 3 хвилин. Мова пісні може бути будь-яка, крім російської.

Пісню обовʼязково виконувати наживо. Фонограма може містити записаний беквокал. Записувати основний вокал або інший вокал, що допомагатиме оригінальному голосу учасника, заборонено. Також учасники мають особисто брати участь у прослуховуванні.

Фінал Національного відбору на «Євробачення-2023» відбудеться в Києві у грудні. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі «Суспільного». Далі переможець Нацвідбору має укласти договір про участь у конкурсі.