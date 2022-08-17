Росіяни поцілили ракетами в базу відпочинку на Одещині
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ігор Гора /«Бабель»
Російські окупанти в ніч проти 17 серпня випустили дві ракети по Одеській області.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Унаслідок обстрілу сталася пожежа на базі відпочинку та в кількох приватних будинках поряд.
Троє людей зазнали поранень, їм надали медичну допомогу. Рятувальна операція триває.
Обстріл стався під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні з 02:51 до 03:26.