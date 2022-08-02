Телескоп «Джеймс Вебб» показав утворення зірок у галактиці Колесо Воза
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив знімки далеких зірок, які утворюються у галактиці Колесо Воза.
Про це повідомляє Space.com.
Раніше цю галактику досліджував космічний телескоп «Хаббл», але інфрачервоний «погляд» «Джеймса Вебба» виявив безліч раніше невидимих деталей у структурі галактики.
Інструменти «Вебба» NIRCam і MIRI показали окремі зірки в областях зореутворення у зовнішньому кільці галактики, а також скупчення дуже молодих зірок навколо центральної надмасивної чорної діри галактики, яка оповита пилом.
Колесо Воза розташоване на відстані приблизно 500 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Скульптора. Це досить рідкісний тип галактики — кільцева. Науковці вважають, що колись Колесо Воза було звичайною спіральною галактикою, схожою на наш Чумацький Шлях. Але приблизно 700—800 мільйонів світлових років тому сталося зіткнення Колеса Воза з меншою галактикою.
Ця аварія змінила форму та структуру «Колеса», утворивши дві кільцеподібні структури. Одна з них оточує галактичний центр, а інша — обрамляє всю галактику.
Коли зовнішнє кільце розширюється, воно виштовхує назовні пил і газ, які оточують галактику, і запускає утворення зірок. Області, де народжуються нові зірки, виглядають на зображенні як маленькі сині крапки і розкидані по всій галактиці, але особливо зосереджені у зовнішньому кільці.
«Джеймс Вебб» також виявив ділянки, багаті вуглеводнями та силікатним пилом, які утворюють спиці, що зʼєднують внутрішнє та зовнішнє кільця.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило у космос найдорожчий за всю історію телескоп — апарат імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів. Його відправили на відстань 1,5 млн км від Землі — до точки L2. Там він дозволить людству набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- Пізніше в NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.
- 12 липня 2022 року у США показали перше інфрачервоне зображення з телескопа «Джеймс Вебб». У презентації брав участь президент США Джо Байден.