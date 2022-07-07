Росіяни завдали ракетного удару по центру Краматорська. Одна людина загинула
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російська армія вдень 7 липня завдала авіаудару по центру Краматорська, що у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
«Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула», — написав він.
Пізніше глава області Павло Кириленко уточнив, що достеменно відомо про одного загиблого і шістьох поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися.
Від удару вибухової хвилі постраждали шість будівель, зокрема готель і житлова багатоповерхівка.
«Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть. Прошу всіх: евакуюйтесь! Евакуація — це тимчасово, а зберегти життя треба просто зараз», — додав Кириленко.
Після окупації Донецька Краматорськ став тимчасовим обласним центром Донеччини.
- Одним із найбільших і найжорстокіших нападів на Краматорськ була ракетна атака на вокзал, яку росіяни вчинили в квітні. Тоді загинуло 57 мирних мешканців – жінок, дітей, людей похилого віку, які хотіли врятуватися від російської агресії і виїхати потягом у безпечніші регіони.
- Крім авіаударів, росіяни обстрілюють місто і з ракетних систем залпового вогню.