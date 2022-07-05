Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, Сумах і Дніпру
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уранці 5 липня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Ще дві російські ракети прилетіли в місто Шостка Сумської області та сім ракет — у Дніпропетровській області.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що на місцях уже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники.
Міський голова Шостки Микола Нога також зазначив, що пожежу в Шостці вже локалізували, ніхто не постраждав.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що шість із семи ракет збили над Дніпром і Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали, ніхто не постраждав.
Також на Дніпропетровщині окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, повідомив голова області Валентин Резніченко.
У Зеленодольську ворог поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці — по одній з вулиць. Село частково без світла.
Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали.