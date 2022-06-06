Візит лаврова у Сербію скасували, бо три країни закрили йому свій повітряний простір

Новини

Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Представниця міністерства закордонних справ росії марія захарова підтвердила, що Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для прольоту літака глави мзс рф сергія лаврова. Шостого червня він мав прилетіти з візитом до Сербії на два дні.

«Країни – учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв’язку», – заявила Захарова в ефірі італійського телеканалу La7.

Натомість рф запросила главу МЗС Сербії відвідати москву.