Україна перемогла на «Євробаченні»

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Україна втретє перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення».

Гурт Kalush Orchestra загалом набрав 631 бал. Глядачі віддали за Україну 439 балів, судді — 192.

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Хлопців із перемогою привітав президент України Володимир Зеленський: «Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю — не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!» Привітали українців і британський премʼєр Борис Джонсон, і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

14 травня під час виступу у фіналі «Євробачення» Kalush Orchestra закликав врятувати «Азовсталь». “Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!” — вигукнув соліст гурту Олег Псюк зі сцени. Однак організатори заявили, що не будуть дискваліфіковувати Україну — адже це гуманітарний заклик, а не політичний.