Сьогодні у Турині пройде перший півфінал «Євробачення-2022». Букмекери пророкують Україні перемогу

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Сьогодні, 10 травня, в італійському Турині відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022». У ньому візьмуть участь 17 країн, з яких у фінал відберуть 10 найкращих.

Серед учасників першого півфіналу буде український гурт Kalush Orchestra, якому букмекери пророкують перемогу. Колектив представлятиме Україну піснею Stefania, яку лідер гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі.

Перший півфінал «Євробачення» розпочнеться о 22:00 за київським часом. Конкурс транслюватиметься на каналі «UA:Культура» та на діджитал-платформах «Суспільного мовлення». Також цьогоріч трансляція конкурсу буде у «Дії».

Другий півфінал пройде 12 травня, а фінал конкурсу — 14 травня.

Зазначимо, що росія цьогоріч дискваліфікована з конкурсу через розвʼязану проти України війну.