Російські війська за ніч завдали по Маріуполю 50 авіаударів, скидали фосфорні бомби

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Полк «Азов» повідомив, що за минулу ніч російські війська завдали по Маріуполю майже 50 авіаударів і скинули велику кількість фосфорних бомб. Крім того, постійно працювала артилерія ворога.

Заступник командира полку «Азов», капітан Святослав Паламар у зверненні вкотре закликав владу вжити заходів для деблокади міста та евакуації мешканців і захисників.

«Ця ніч — це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти та всього, що може використати варвар проти людства [...]. Нам обіцяють [допомогу], але не діють. Не діють у той час, коли воїн повільно помирає від авіаційних ударів. Це наш герой, але ми не можемо йому допомогти. [...] Я не кажу, що нам не допомагали, не критикую. [...] Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій з деблокади чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить у Батьківщину», — заявив він.