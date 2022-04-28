Російські війська за ніч завдали по Маріуполю 50 авіаударів, скидали фосфорні бомби
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Полк «Азов» повідомив, що за минулу ніч російські війська завдали по Маріуполю майже 50 авіаударів і скинули велику кількість фосфорних бомб. Крім того, постійно працювала артилерія ворога.
Заступник командира полку «Азов», капітан Святослав Паламар у зверненні вкотре закликав владу вжити заходів для деблокади міста та евакуації мешканців і захисників.
«Ця ніч — це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти та всього, що може використати варвар проти людства [...]. Нам обіцяють [допомогу], але не діють. Не діють у той час, коли воїн повільно помирає від авіаційних ударів. Це наш герой, але ми не можемо йому допомогти. [...] Я не кажу, що нам не допомагали, не критикую. [...] Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій з деблокади чи евакуації всіх тих, хто надіється і вірить у Батьківщину», — заявив він.
- Наразі на «Азовсталі» залишаються заблокованими українські морські піхотинці, бійці полку «Азов» і приблизно тисяча цивільних мешканців міста. 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей з Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але війська продовжили атаки. Про евакуацію та гуманітарні коридори домовленостей досі немає.