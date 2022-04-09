Російських військових, які базувалися у Рудому лісі, чекає променева хвороба. На їхніх позиціях аномальні показники радіації

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Сувіров Олексій / УНІАН

Керівництво «Енергоатома» разом з фахівцями відвідали одну з ділянок Рудого лісу в Зоні відчуження, де російські військові облаштовували позиції. Заміри на місцях показали, що на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися в Рудому лісі, чекає променева хвороба різних ступенів тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

На місці зафіксували аномально високі показники радіаційного фону — показник зовнішнього опромінення у 10—15 разів вищий за норму, а показник бета-забруднення у 160 разів більший за норму.

Іншим чинником внутрішнього опромінення є альфа-забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40—80 см, окупанти ж копали і глибше. При потраплянні всередину організму такий вид опромінення впливає на нього в десятки, сотні разів потужніше ніж гама- та бета-випромінювання.