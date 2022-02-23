Рада дозволила уряду упродовж 3 місяців виділяти додаткові кошти на оборону з будь-яких секторів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Верховна Рада України практично одноголосно дозволила Кабміну протягом трьох місяців перерозподіляти кошти з будь-якої статті держбюджету на захист та оборону.
Відповідне рішення підтримали 347 депутатів.
Закон гарантує, що в умовах загострення військової загрози, держава максимально та оперативно використає всі можливості для збільшення видатків на національну безпеку і оборону.
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