Хакери почали атакувати і портал «Дія»

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Соколовська Інна / УНІАН

В Україні приблизно о 20:00, слід за банками, хакери почали атакувати портал «Дія». Перші атаки були з Росії та Китаю.

Про це увечері 15 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була відбита», — повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною.

Перед цим засновник monobank Олег Гороховський повідомив, що атакувати намагаються майже всі українські банки, і mono у тому числі.

Уранці 15 лютого клієнти ПриватБанку отримали фейкові повідомлення про зупинку роботи банкоматів. У другій половині дня почалис перебої в роботі сайтів ПриватБанку й Ощадбанку: не працювали застосунки банків, неможливо було розрахуватися карткою та переказати гроші. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Станом на 19:30 роботу банківських сайтів відновили.