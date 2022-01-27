Уряд скоротив мінімальний термін для отримання бустерної дози до 90 днів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Немеш Янош / УНІАН
Кабінет міністрів скоротив мінімальний період для отримання бустерної дози вакцини від коронавірусу зі 180 до 90 днів.
Відповідну постанову уряд ухвалив 19 січня.
Відтепер бустерну дозу вакцини рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення. Це стосується вакцинації як одним препаратом, так і за змішаною схемою.
Крім того, постанова передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку — «booster/бустер».
- Станом на 27 січня бустерну дозу в Україні отримали 271 119 людей, додаткову — 14 921 людина.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб після щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- 19 січня Кабінет міністрів скоротив термін чинності сертифіката про вакцинацію від коронавірусу з одного року до 9 місяців.