У Дніпропетровській області затримали нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей та втік зі зброєю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Дніпропетровськый області правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії Артема Рябчука, який напередодні розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку.
Про це у день інциденту, 27 січня, повідомив мер Дніпра Борис Філатов, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Хлопця затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому.
Міністр Монастирський зазначив, що Артем Рябчук понесе «найсуворішу відповідальність», а також, за наказом міністра, створять комісію, яка вивчатиме обставини, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Також комісія вивчить обставини, за яких Рябчук проходив військову медичну комісію, а також його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.
Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки — «у тому числі кадрові».
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що насамперед будуть вивчати питання, чи не піддавався військовий психологічному тиску в колективі.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21 річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чоитрьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова.