Учасники протесту «SaveФОП» намагалися прорватися до будівлі Ради. Поліція відтіснила мітингарів

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Учасники акції протесту фізичних осіб-підприємців «SaveФОП» намагалися прорватися до будівлі Верховної Ради.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Учасники вирішили йти до Ради «перемовною групою» після того, як на їхні вимоги ніхто не вийшов. Після цього мітингарі посунули в бік будівлі Верховної Ради і наштовхнувся на кордон із правоохоронців.

Агентство Укрінформ повідомляє, що учасники акції запалили фаєри під Верховною Радою зі сцени, яку вони там встановили раніше. Перед будівлею парламенту у кілька рядів вишикувалися правоохоронці. Між лініями поліцейських опинилися близько 30 мітингувальників, їх почали звідти виштовхувати. Поліцейські прибувають, деяких учасників акції почали затримувати.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, біля будівлі парламенту зараз перебуває понад тисячу учасників акції. Урядовий квартал узято під посилену охорону. Мітингувальники заблокували частину вулиці Грушевського, що ближче до будівлі Верховної Ради.