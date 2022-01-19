МОЗ схвалив ревакцинацію всіма дозволеними в Україні COVID-вакцинами
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство охорони здоровʼя ввело в дію рішення оперативного штабу, яким дозволило проведення ревакцинації проти COVID-19 будь-якою зі схвалених в Україні вакцин.
Про це свідчить наказ № 26 від 6 січня 2022 року, оприлюднений на сайті МОЗ.
Відтепер для ревакцинації від COVID-19 дозволяється використовувати будь-які схвалені Україною препарати.
Також прописана норма, яка передбачає дотримання 6-місячного інтервалу після введення останньої дози первинної вакцинації.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.