МОЗ схвалив ревакцинацію всіма дозволеними в Україні COVID-вакцинами

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Міністерство охорони здоровʼя ввело в дію рішення оперативного штабу, яким дозволило проведення ревакцинації проти COVID-19 будь-якою зі схвалених в Україні вакцин.

Про це свідчить наказ № 26 від 6 січня 2022 року, оприлюднений на сайті МОЗ.

Відтепер для ревакцинації від COVID-19 дозволяється використовувати будь-які схвалені Україною препарати.

Також прописана норма, яка передбачає дотримання 6-місячного інтервалу після введення останньої дози первинної вакцинації.