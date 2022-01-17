Петро Порошенко прилетів до Києва. Його зустрічають прихильники

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Михайло Палінчак / Прес-служба Президента України

Нардеп і пʼятий президент Петро Порошенко прилетів до Києва. Літак із Варшави з ним на борту сів у аеропорту «Київ» («Жуляни»).

Про це повідомив депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, який супроводжує Порошенка.

Біля входу в аеропорт проходить мітинг на підтримку Порошенка, на якому зібралося близько тисячі його прихильників. Крім них, депутата зустрічають журналісти, а по периметру, як передає кореспондент «Бабеля», стоїть до 20 автобусів і вантажівок із поліцією та Національною гвардією.

Люди чекають на виступ Порошенка.

Після нього він має вирушити до Печерського суду Києва. Об 11:00 йому обиратимуть запобіжний захід у справі про торгівлю вугіллям з окупованих територій. Раніше депутат запевняв, що прийде на засідання.

«Бабель» веде текстовий стрим з місця подій.