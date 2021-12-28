ДБР порушило дві справи проти ексзаступника глави МВС Гогілашвілі — за можливе службове підроблення та перевищення повноважень

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Державне бюро розслідувань порушило дві кримінальні справи проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Вони стосуються можливого службового підроблення та перевищення повноважень.

Про це у своєму Facebook повідомив нардеп Дмитро Разумков.

«За ініціативою МФО «Розумна політика» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області», — зазначив він.

Разумков також прикріпив документи від ДБР та Офісу генерального прокурора з підтвердженням цієї інформації.