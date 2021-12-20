На суді у справі MH17 росіяни визнали, що військові з курської бригади були на Донбасі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pierre Crom / Contributor
У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 захист обвинуваченого визнав, що російські військові з 53 зенітно-ракетної бригади Російської Федерації в липні 2014 року перебували на Донбасі і воювали проти України.
Про це повідомляє нідерландська газета NU
За даними видання, сьогодні, перш ніж на судовому засіданні почали зачитувати обвинувачення, захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова вимагав, щоб до справи були долучені покази свідка S45. Саме цей свідок входив до складу 53 зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії і перебував на Донбасі в липні 2014 року.
У своїх свідченнях він заявляв, що ракета «Бук» нібито не могла збити малайзійський Boeing, але пізніше відмовився від своїх слів.
Суд дійшов висновку, що прокуратура була вправі не включати ці покази до матеріалів справи, тож відмовив адвокатам.
Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
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