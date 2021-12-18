У центрі Києва засвітили головну ялинку України

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Freja Saurbrey / Unsplash

У центрі Києва на Софійській площі в суботу, 18 грудня, засвітили головну ялинку країни заввишки 31 метр.

У церемонії відкриття взяв участь мер Києва Віталій Кличко, який і засвітив ялинку.

Під час виступу перед киянами та гостями столиці Кличко звернувся до РФ.

«Не потрібно нас лякати. Ми не хочемо бути в Російській імперії. Ми бачимо наше майбутнє у великій європейській родині», — сказав він.

Цього року головна святкова локація присвячена Різдвяній диво-ночі, коли народився Ісус Христос. Навколо ялинки у вигляді вертепу розставили фігури Ісуса, Божої Матері, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

Новорічно-різдвяне дерево прикрашають 20 тисяч червоно-золотих іграшок і яскрава гірлянда завдовжки 10 кілометрів у вигляді великого купола.

Також на площі працюють ковзанка, дитячі атракціони, різноманітні фотозони та ярмарок із фудкортом.