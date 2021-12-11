Заступник очільника МВС влаштував розбірки на блокпосту у Донецькій області. Його хочуть відсторонити

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів у Донецькій області. За це його хочуть відсторонити від посади.

Відповідне відео оприлюднили на YouTube-каналі «Остання крапля».

На цьому відео правоохоронці намагаються пояснити, чому зупинили автомобіль заступника міністра, і перевірити документи, але Гогілашвілі обурюється, що вони не знають, хто він такий.

«Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, бл*, витрачати час та пояснювати тобі, що я заступник міністра!» — казав Гогілашвілі.

На це відео вже відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що хоче відсторонити Гогілашвілі від посади, та ініціював внутрішнє розслідування.

«Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки», — підкреслив очільник МВС.