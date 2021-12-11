Заступник очільника МВС влаштував розбірки на блокпосту у Донецькій області. Його хочуть відсторонити
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів у Донецькій області. За це його хочуть відсторонити від посади.
Відповідне відео оприлюднили на YouTube-каналі «Остання крапля».
На цьому відео правоохоронці намагаються пояснити, чому зупинили автомобіль заступника міністра, і перевірити документи, але Гогілашвілі обурюється, що вони не знають, хто він такий.
«Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, бл*, витрачати час та пояснювати тобі, що я заступник міністра!» — казав Гогілашвілі.
На це відео вже відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що хоче відсторонити Гогілашвілі від посади, та ініціював внутрішнє розслідування.
«Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки», — підкреслив очільник МВС.
- На роботу в Міністерство внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вперше потрапив у вересні 2019 року — і відразу на посаду заступника міністра Арсена Авакова. У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. До цього Гогілашвілі багато років був публічним спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Крім іншого, ця організація за гроші позбавляє від нарко- та алкозалежності, організовує курси реабілітації. Там Гогілашвілі познайомився з керівником «Кварталу» і майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Він, як і багато інших знаменитостей, приїжджав підтримувати підопічних асоціації. Крім цього, дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — багато років працює особистим помічником Зеленського.