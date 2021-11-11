У ЄС знайшли ще один рідкісний побічний ефект від вакцини Johnson & Johnson
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Європейське агентство з лікарський засобів виявило ще один рідкісний побічний ефект після вакцинації препаратом Johnson & Johnson – поперечний мієліт.
Про це пише Reuters.
Можливий прояв цього серйозного неврологічного захворювання був серед причин призупинення досліджень на ранніх етапах вакцин AstraZeneca та Johnson& Johnson, які мають однакову технологію.
Також у своєму оновленні побічних ефектів від вакцин експерти також проаналізували можливу появу синдрому капілярного витоку після щеплення препаратом від Moderna. Наразі у ЄС зареєстрували шість таких випадків, але зв’язку з вакциною досі не встановили.
- 4 жовтня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило вводити бустерні дози вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna. Після цього країни Скандинавії (Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія) закликали не щепити молодь вакциною Moderna.
- Раніше Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.
- 10 липня Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювання серця.
- Рік тому Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність у 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей.