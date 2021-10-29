У Нідерландах у ботсаду відцвіла рослина у вигляді пеніса. Вперше за 24 роки у Європі

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Hortus botanicus Leiden / Facebook

У Нідерландах у ботанічному саду Лейденського університету відцвіла рідкісна рослина фалічної форми («пенісна рослина»). Це втретє, коли цей вид цвів у Європі, востаннє — в 1997 році.

Про завершення цвітіння ботсад повідомив в Instagram 29 жовтня.

«Головне питання: як поживає Amorphophallus decus-silvae? Як бачите, він офіційно закінчив цвітіння і скоро завалиться», — зазначили ботаніки.

Шестирічну рослину у вигляді статевого члена — наукова назва якого Amorphophallus decus-silvae — вирощував садовий волонтер Рудмер Постма. Персонал саду вперше помітив бутон квітки в середині вересня, і трохи більше ніж за місяць бутон став близько півметра у висоту, а стебло досягало 2 метрів у висоту. Розцвіла рослина 19 жовтня.

У ботсаду зазначили, що небагато ботанічних садів мають у своїй колекції Amorphophallus decus-silvae, що робить цвітіння рослини особливо рідкісними.

Hortus botanicus Leiden / Facebook

Рослина-пеніс росте в Індонезії і вимагає дуже теплого й вологого середовища, тому його важко вирощувати в Європі. Але її різкий запах (на кшталт гниючої плоті) допомагає садівникам передбачити, коли рослина зацвіте. Це відбувається у дві стадії: фаза жіночого цвітіння та чоловічого. Під час фази жіночого цвітіння біла фалосоподібна частина квітки (качан) нагрівається і випускає сморід. Мухи та інші запилювачі люблять цей запах і прямують до рослини. Потім починається чоловіча фаза: рослина виробляє пилок, яким покриваються мухи. Після цвітіння вкриті пилком мухи летять на іншу «трапезу». Якщо пощастить, вони сядуть на ще один Amorphophallus decus-silvae, якого потім запилять. Оскільки в ботсаду Лейденського університету немає іншої «пенісної рослини», співробітники збирають пилок, щоб використовувати його пізніше або відправити до інших ботанічних садів.