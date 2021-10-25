Уряд опублікував порядок відсторонення від роботи невакцинованих чиновників та освітян

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Ted Eytan / Flickr

Кабінет міністрів опублікував порядок відсторонення від роботи людей із переліку професій, яким обовʼязково треба вакцинуватись від коронавірусу, але які цього не зробили.

Відповідну постанову уряд опублікував 25 жовтня.

Обовʼязкова вакцинація для чиновників та освітян запроваджується 7 листопада, відстороняти почнуть з 8 листопада.

Керівники організацій та держустанов відповідають за те, аби відстороняти від роботи працівників, які відмовляються вакцинуватись — крім тих, у кого є абсолютні медичні протипоказання до вакцинації, які підтвердженні медичним висновком.

Відстороняти будуть наказом, про його видачу мають повідомити працівника. Зарплату у період відсторонення платити не будуть. Термін строку відсторонення — «поки не усунуть причини, що його зумовили» (тобто поки не вакцинуються).

Уряд посилається на статтю 46 Кодексу законів про працю України: вона дозволяє відсторонювати працівника, який відмовляється від обов'язкових медичних оглядів та в інших випадках, передбачених законодавством.

Також рішення про відсторонення працівників уряд обґрунтовує частиною 2 статті 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»: працівники окремих професій, діяльність яких може призвести до зараження та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення вони відсторонюються від роботи. Перелік професій встановлює МОЗ.

Нагадаємо, що від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.