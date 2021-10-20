Влада Києва оголосила про плани підвищити вартість проїзду
- Автор:
- Олег Панфілович
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Matthew Henry / Unsplash
Київська міська державна адміністрація оголосила про плани підвищити вартість проїзду у громадському транспорті.
Про це повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.
«Місто змушене готуватися до підвищення тарифу на проїзд у комунальному громадському транспорті. Такий крок є необхідним для збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників в умовах підвищення тарифів на енергоносії», — йдеться у повідомленні.
Наразі місто очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього сформує обґрунтовану вартість проїзду і подасть пропозицію на обговорення громадськості.
«Усі наявні пільги на проїзд для киян збережуться», — підкреслили у КМДА. Наразі вартість проїзду у громадському транспорті столиці складає 8 гривень.
- У травні мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада Києва не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті до 20—25 гривень, але саме підвищення все ж очікується.
- Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. За їхніми підрахунками, економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 гривні, у наземному транспорті — 25,18 гривні, а в міській електричці — 78,90 гривні.
- Перевізники запевняють, що зазнали значних збитків через карантин, запроваджений у зв’язку з коронавірусом. Так, у Києві навесні 2021 року громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна було лише за наявності спецперепустки. Обмеження вводили й навесні 2020 року — тоді проїхати в наземному транспорті теж можна було лише за наявності перепустки, а метро взагалі не працювало.