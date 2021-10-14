У Києві відбувся Марш до Дня захисників і захисниць

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Стас Козлюк / Бабель

У четвер, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України відбувся Марш захисників.

Як повідомляє кореспондент «Бабеля», на марш зібралося приблизно 10 тисяч людей.

Організував марш «Рух ветеранів», окрім цього, у центрі столиці сьогодні проводять «Марш нації», організований «Національним корпусом» та «Правим сектором», а також акцію до 79-річчя від дня створення Української повстанської армії (УПА).

Спочатку учасники акцій провели віче, а потім рушили колоною від парку Шевченка, де тривав збір, до Майдану Незалежності. Люди скандували «Україна понад усе!», «Путін — ху*ло!», «Слава Україні!», «Героям слава!», «Смерть ворогам!».

До того ж під час маршу лунали гасла на підтримку ветеранів, яких нині підозрюють у злочинах, зокрема представників «Нацкорпусу» Сергія Величка та Дмитра Кухарчука. Учасники акцій вимагають для цих людей справедливості і ухвалити закон про колаборантів, який вже рік лежить у Верховній Раді і досі не підписаний.

Водночас у «Національному корпусі» не виключають, що після маршу колона рушить до Офісу президента, де учасники висунуть свої вимоги главі держави. Зокрема, ідеться про вимогу не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях, поки вони не перейдуть під контроль України, а також про засудження «формули Штайнмаєра».