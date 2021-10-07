Глава СН Корнієнко: Разумков несе політичну відповідальність за «процедурні затягування»

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко зазначив, що глава Верховної Ради Дмитро Разумков несе «політичну відповідальність» за процедурні затягування під час розгляду законопроєктів, зокрема, про відновлення кримінальної відповідальності за неправду в електронних деклараціях.

Про це він заявив під час виступу з трибуни парламенту у четвер, 7 вересня, коли розглядали відставку Разумкова.

«Згадаймо історію зі скасування Конституційним судом е-декларування, яке поставило під сумнів весь проєвропейський курс України. Хочу нагадати, що тоді президент запропонував швидку відповідь, але ви сприяли тому, що перетворили обговорення питання на затяжний процес, який триває вже рік. А повернення [кримінальної] відповідальності за невчасну і неправдиву подачу декларації перетворили на захопливий квест із поясненнями колегам: у чому є різниця між позбавленням та обмеженням волі. За це ви несете повну політичну відповідальність», — заявив Корнієнко.

Крім цього, глава «Слуги народу» назвав «червоною лінією» ставлення Разумкова до закону про олігархів: «Ми чекали від спікера більшої підтримки, а не саботування малозрозумілих регламентних кульбітів для своєї позиції».

Разумков у своєму виступі прямо на ці звинувачення не відповів, однак зазначив: «Мої принципи та цінності не змінились. Завжди важко підніматись та йти проти системи, але якщо ти знаєш, що це єдиний правильний вибір — робити його завжди легко». Він додав, що влада стала тими, з ким йшла боротися.

Зазначимо, що у четвер, 7 жовтня, Рада відправила Разумкова у відставку. Нового голову парламенту мають призначити у цей же день.

Вже пізніше, виступаючи в кулуарах, Разумков відповів на претензії з приводу олігархів: «Я з представниками великого бізнесу на футбол не ходжу. Тут будуть інші колеги, вони зможуть більш детально про це відповісти», — сказав вже колишній спікер. Ймовірно, він говорив про голову фракції Давида Арахамію, якого у вересні журналісти сфотографували у ложі НСК «Олімпійський» разом з Ігорем Коломойським під час футбольного матчу.