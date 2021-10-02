У столиці стартував Марш за Київ. Кілька тисяч учасників висунули владі пʼять вимог

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Facebook / Марш за Київ

У столиці розпочався Марш за Київ, мета якого привернути увагу до стану справ у місті.

В акції беруть участь декілька тисяч учасників. Його організаторами виступили понад 40 громадських обʼєднань. Колони мітингарів пройдуть від площі Конституції через Офіс президента до Київської міськдержадміністрації.

Учасники мітингу висувають до влади пʼять вимог:

зупинити «забудовне насильство» над містом;

розробити повністю новий генплан і відмовитись від генплану забудовників;

провести реформу транспорту і мобільності;

​ повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах;

забезпечити чисте повітря та воду.

«Наша головна вимога — комфортне місто для всіх! Нас не чують окремо, тому ми об’єднались. Тепер наш голос звучатиме потужно і жорстко», — заявили організатори.