«Знаю цих людей років по 20». Татаров розповів, чому святкував день народження із силовиками, які повʼязані з його справою

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Гонтар Володимир / УНІАН

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров прокоментував «Бабелю» розслідування журналістів проєкту «Схеми» про участь у святкуванні його дня народження правоохоронців, які повʼязані з його справою.

«Більшість людей, з якими я спілкуюся, я знаю років по 20, а може й більше. Коло спілкування не змінюю. Конфлікту інтересів не вбачаю, бо вважаю, що наша з ними діяльність не перетинається», — сказав Татаров.

Уже в коментарі журналісту «Радіо Свобода» він заперечив, що згадані співробітники правоохоронних органів причетні до його справи, і зазначив, що він координує напрям співпраці Офісу президента лише з Офісом генерального прокурора.

На початку вересня журналісти проєкту «Схеми» зʼясували, що на дні народження Татарова був присутній заступник голови Національної поліції та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Його теща володіє кількома обʼєктами нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі «Укрбуду», підозрюваним у якій проходить Татаров.

Татарова підозрюють у тому, що у 2017 році, працюючи юристом «Укрбуду», він був причетний до передачі хабаря посадовцю криміналістичної установи МВС.

Головний підозрюваний у справі — екснардеп Максим Микитась — раніше заявляв, що саме Цуцкірідзе допомагав Татарову вирішувати проблеми «Укрбуду» з Міністерством внутрішніх справ.

Також серед гостей на святі був заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. Крім того, на святкування прийшли колишні та чинні посадовці правоохоронних органів.