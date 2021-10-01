Премʼєр Грузії повідомив про затримання Саакашвілі

Новини

SOPA Images / Contributor

У Грузії у пʼятницю, 1 жовтня, затримали колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомив премʼєр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі під час спеціального брифінгу.

Саакашвілі перебуває під вартою, його перевели до СІЗО.

«У наших правоохоронних структур заздалегідь була інформація про його переміщення — від України до Грузії», — сказав прем'єр.

Як саме затримали Саакашвілі, поки невідомо, як і те, в якому СІЗО він перебуває (ЗМІ пишуть, що у Руставській вʼязниці недалеко від Тбілісі).

Згодом на сторінці Саакашвілі у Facebook опублікували відео, в якому він каже, що приїхав до Грузії, щоб «допомогти народу» і що 3 жовтня «будемо святкувати перемогу». Коли воно було записано — невідомо.

Зазначимо, що вранці 1 жовтня Саакашвілі повідомив, що він прилетів до міста Батумі, однак правоохоронці заявляли, що він офіційно не перетинав державний кордон і переконували, що він перебуває в Україні у місті Трускавець.

Справи проти Саакашвілі у Грузії

Експрезидент Грузії покинув країну у 2013 році. Проти нього на батьківщині відкрили 4 кримінальні провадження, за двома з них є вироки.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років вʼязниці за перевищення службових повноважень. Суд встановив, що у 2005 році Саакашвілі на посаді президента наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

У січні 2018 року Тбіліський міський суд також визнав Саакашвілі винним у справі «про злісне перевищення повноважень» на посаді президента Грузії та присудив йому 3 роки позбавлення волі. Суд встановив, що президент у 2009 році незаконно помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство працівника банку.