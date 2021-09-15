Уряд ухвалив постанову про розмитнення автомобілів через «Дію»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Nabeel Syed / Unsplash
Кабінет міністрів підтримав можливість розмитнення автомобілів через додаток «Дія».
Про це повідомляє «Суспільне».
«Даний пункт опрацьований, була до нього низка зауважень на урядовому комітеті. Ми домовились його доопрацювати протягом трьох днів з відповідними нормами щодо відкладення часу вступу окремих пунктів даної постанови до моменту прийняття і введення в дію відповідного законодавства України», — зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Координуватиме цей проєкт Міністерство цифрової трансформації. «Постанова дасть старт реалізації такого експериментального проєкту. Це можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершення митного оформлення вашого авто в автоматичному режимі», — пояснив глава уряду. За його словами, оплатити збір також можна буде онлайн.
- Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.
- Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент ухвалить закон, який дозволить розмитнити автомобіль з іноземною реєстрацією за тисячу євро.
- У грудні 2019 року Рада відтермінувала запровадження штрафів за нерозмитнений транспорт з іноземною реєстрацією — до 170 тисяч гривень і конфіскації. Ці штрафні санкції не діють і досі.