Паралімпіада-2020: Україна отримала третю золоту медаль

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На Паралімпійських Іграх, що відбуваються у Токіо, Україна отримала третю золоту медаль. Її виборола плавчиня Анна Стеценко на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє «Суспільне».

Стеценко показала найкращий час — 4:31.51 хвилини. Вона розпочала виступ у фіналі четвертою, але згодом почала вириватися вперед.

На другому місці італійка Карлотта Джиллі із показником 4:26.14 хвилини, на третьому — австралійка Катя Дедекінд із 4:35.87 хвилини.

Загалом це двадцята медаль для України та одинадцята за день.

Перше золото на Паралімпіаді отримала плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем, друге — Марʼяна Шевчук у жіночому паверліфтингу (у ваговій категорії до 55 кг підняла 125 кг).