У Києві на дроні підняли в небо державний стяг рекордного розміру

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У День державного прапора в небі над Києвом підняли найбільший стяг в Україні площею 309 метрів квадратних.

Про це повідомляють організатори акції — Dronarium Україна.

Акцію «Україна разом» провели до 30 річниці Дня прапора та Дня Незалежності України. Згодом цей прапор пролетить над Україною.

Так організатори вирішили об’єднати українців від заходу до сходу, з півночі на південь упізнаваним символом нації — українським прапором.

Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України — «Найбільша площа прапора України, піднятого дроном».

Нагадаємо, до Дня державного прапора України Міністерство закордонних справ також опублікувало відео, як різні країни світу вітають Київ зі святом, розгортаючи український стяг.