Рада проголосувала за закон про реформування «Укроборонпрому»

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Facebook / Державний концерн Укроборонпром

Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала в цілому за законопроєкт № 3822, який реформує концерн «Укроборонпром» і перетворює його в державне акціонерне товариство.

«За» проголосували 256 депутатів.

Документ визначає особливості перетворення концерну в акціонерне товариство, а державні унітарні підприємства, що входять до складу концерну — у господарські товариства. Також закон вводить корпоративну модель управління обʼєктами оборонно-промислового комплексу.

Документ передбачає три етапи реформування:

підготовка учасників концерну до реорганізації (підготовчий);

перетворення концерну в акціонерне товариство (100% акцій у державній власності в особі Кабміну);

перетворення галузевих бізнес-обʼєднань у формі АТ, а також утворення господарських товариств на базі дочірніх підприємств концерну.

Закон повинен впровадити модель корпоративного управління в оборонно-промисловий комплекс, підвищити конкурентоспроможність держпідприємств і створити умови для залучення інвестицій.