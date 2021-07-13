Рада проголосувала за закон про реформування «Укроборонпрому»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Facebook / Державний концерн Укроборонпром
Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала в цілому за законопроєкт № 3822, який реформує концерн «Укроборонпром» і перетворює його в державне акціонерне товариство.
«За» проголосували 256 депутатів.
Документ визначає особливості перетворення концерну в акціонерне товариство, а державні унітарні підприємства, що входять до складу концерну — у господарські товариства. Також закон вводить корпоративну модель управління обʼєктами оборонно-промислового комплексу.
Документ передбачає три етапи реформування:
- підготовка учасників концерну до реорганізації (підготовчий);
- перетворення концерну в акціонерне товариство (100% акцій у державній власності в особі Кабміну);
- перетворення галузевих бізнес-обʼєднань у формі АТ, а також утворення господарських товариств на базі дочірніх підприємств концерну.
Закон повинен впровадити модель корпоративного управління в оборонно-промисловий комплекс, підвищити конкурентоспроможність держпідприємств і створити умови для залучення інвестицій.
- З «Укроборонпрому» створять холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.
- На базі «Укроборонпрому» створять щонайменше шість галузевих корпорацій, довкола яких будуть зібрані підприємства ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних і морських систем. Окрім цього, ліквідують або перетворять підприємства, які випускають оборонну продукцію, що не перебуває на озброєнні української армії.