Дівчину Протасевича заарештували на два місяці. Білоруський провладний Telegram-канал опублікував відео з нею

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Instagram / sapega_sofia

Росіянку Софію Сапегу, яку затримали в аеропорту Мінська разом із колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем, заарештували на два місяці.

Про це повідомив її адвокат Олександр Філанович у коментарі РБК. Цю інформацію у коментарі «РИА Новости» підтвердив батько дівчини.

Адвокат розповів, що дівчину сьогодні допитали. «Їй висунуто підозру у вчиненні кримінально-карного діяння. Обрано запобіжний захід — утримання під вартою на строк два місяці», — розповів адвокат.

Він повідомив, що Сапегу утримують у СІЗО КДБ. За його словами, слідство веде головне слідче управління білоруського Слідчого комітету, з адвоката взяли підписку про нерозголошення.

Білоруський провладний Telegram-канал «Жёлтые сливы» згодом опублікував перше після затримання відео з Сапегою.

На півхвилинному відео дівчина називає свої дані та місце проживання, а потім каже, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».

Удень 25 травня Міністерство закордонних справ Росії повідомляло, що дівчину підозрюють за кількома статтями у «злочинах, скоєних у серпні та вересні 2020 року», коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Потім стало відомо, що російському консулу дозволили зустрітися із Сапегою — через дві доби після затримання.