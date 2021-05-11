Медведчук заявив, що у нього під час обшуків не знайшли нічого протизаконного. Він в Україні і ховатись не думає
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Фото УНІАН
Глава політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що під час обшуків у нього не знайшли нічого протизаконного, він перебуває в Україні і не планує переховуватись від слідства.
Про це йдеться у його заяві.
«Сьогодні, виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію та закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, — у порушення встановленої процедури — вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру у державній зраді», — заявив Медведчук.
Цю всю ситуацію він називає «політичною розправою» за його політичну позицію.
«Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь в законних слідчих діях», — додав нардеп.
Нагадаємо, що 11 травня Офіс генпрокурора повідомив, що підготував підозру нардепу Медведчуку за трьома епізодами. Перші два епізоди стосуються незаконного видобутку газу в окупованому Криму та передачі Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ, третій повʼязаний з вербуванням українців, які їхали до Росії.
Особисто підозру Медведчуку не вручили. Відомо, що він перебуває в Україні, однак де саме — поки зʼясовують.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука та Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.
- За даними СБУ, Козак виїхав з України до Росії та не планує повертатися. Медведчук перебуває в Україні, його точне місцеперебування зʼясовують.
- 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму. СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛНР» через постачання вугілля.