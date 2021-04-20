Apple презентувала брелок-трекер AirTag і нові iMac та iPad. Що ще показали розробники

Новини

Michael Wyszomierski / Flickr

Компанія Apple провела першу презентацію своїх новинок у 2021 році. На початку там вже презентували новий колір iPhone — пурпуровий.

Відповідна трансляція тривала онлайн на офіційному YouTube-каналі компанії.

Нова кольорова гама буде доступна для iPhone 12 та iPhone 12 mini.

Скрін / Презентація Apple

Наступною новинкою став брелок-трекер AirTag. Він дозволяє знаходити зниклі предмети за допомогою своїх девайсів від Apple. AirTag можна буде прикріпити до гаманця, ключів або інших важливих речей. Коштуватиме брелок 29 доларів.

Скрін / Презентація Apple

Також в Apple презентували оновлення своєї телевізійної приставки AppleTV. Нова версія матиме потужніший процесор.

Скрін / Презентація Apple

Презентувала Apple і оновлений iMac із власним процесором M1. Компʼютер буде доступний у різних кольорах — від синього до зеленого. Cам екран iMac збільшився до 24 дюймів. Окремо у компанії звернули увагу на камеру. Там запевняють, що це найкраща камера, яка коли-небудь була на їхніх компʼютерах. Вартість нових iMac стартуватиме від 1299 доларів.

Скрін / Презентація Apple

Наступною новинкою став оновлений iPad Pro із власним процесором Apple — M1. Розробники обіцяють, що планшет працюватиме значно довше від одного заряду, а також анонсували на нього кращий екран. iPad Pro також матиме підтримку 5G. Вартість девайсу стартуватиме від 799 доларів.

Скрін / Презентація Apple