Польща більше не фінансуватиме закупівлю американської зброї для України за програмою PURL
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Польща не виділятиме гроші на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL. Країна спрямовує значні кошти на переозброєння власної армії та має високий бюджетний дефіцит.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на брифінгу після неформального саміту лідерів ЄС у Дубліні.
Туск повідомив, що вже обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він додав, що Польща вже надала і продовжує надавати Україні значну допомогу. За словами Туска, польські видатки на безпеку — одні з найвищих у Європі.
Водночас військова співпраця між країнами триває. 30 жовтня речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Натомість Україна погодилася надати Польщі технології для боротьби з безпілотниками.
10 листопада країни підписали угоду про створення спільних робочих груп з питань технологій безпілотників і протидії їм.
- PURL — це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. Суть механізму в тому, що Україна формує список пріоритетних потреб в озброєнні та боєприпасах, цей список узгоджують на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля коштом партнерів.