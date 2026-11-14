Польща більше не фінансуватиме закупівлю американської зброї для України за програмою PURL

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Польща не виділятиме гроші на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL. Країна спрямовує значні кошти на переозброєння власної армії та має високий бюджетний дефіцит.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на брифінгу після неформального саміту лідерів ЄС у Дубліні.

Туск повідомив, що вже обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він додав, що Польща вже надала і продовжує надавати Україні значну допомогу. За словами Туска, польські видатки на безпеку — одні з найвищих у Європі.

Водночас військова співпраця між країнами триває. 30 жовтня речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Натомість Україна погодилася надати Польщі технології для боротьби з безпілотниками.

10 листопада країни підписали угоду про створення спільних робочих груп з питань технологій безпілотників і протидії їм.