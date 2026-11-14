Міжнародна федерація хокею оскаржила рішення про допуск російських команд до чемпіонатів світу

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Міжнародна федерація хокею подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду на рішення дозволити російським командам брати участь у п’яти майбутніх чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Reuters.

За даними The Athletic і TSN, рішення оскаржують, оскільки двоє з трьох арбітрів, які його ухвалювали, не розкрили своїх зв’язків з Росією. Першим турніром, до якого мали допустити російські команди, мав стати молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Він запланований на 26 грудня — 5 січня.

Водночас Канада заявила, що не дозволить російським спортсменам і посадовцям в’їхати до країни. Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Латвія та Чехія також раніше заявили, що відмовляться грати проти Росії.

Наприкінці жовтня Спортивний арбітражний суд скасував заборону на участь російських хокейних команд у міжнародних турнірах сезону 2026/27. Згідно із цим рішенням, росіяни зможуть зіграти в п’яти чемпіонатах світу, зокрема молодіжному, чоловічому та жіночому. Серед них — турніри в Канаді, Чехії, США та Німеччині.

Що передувало

У січні 2026 року Міжнародна федерація хокею вирішила не повертати російські команди до змагань у сезоні 2026/27, посилаючись на безпекові ризики. Федерація хокею Росії оскаржила це рішення, і в травні його скасували. Однак у червні заборону поновили. Після цього російська сторона звернулася до Спортивного арбітражного суду.